Из строящегося дома в поселке Рахья пропали ружье и инструменты
Сегодня, 10:59
Общая сумма ущерба составила около 325 тыс. рублей.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хищения оружия и имущества из частного строящегося дома во Всеволожском районе. Общая сумма ущерба составила около 325 тыс. рублей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В период с 25 сентября по 5 октября неизвестный отжал стеклопакет, проник в жилище на улице Соколовой в поселке Рахья и вынес оттуда охотничье ружье, а также строительные инструменты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленник разыскивается. 

Ранее на Piter.TV: пока петербурженка отдыхала в Турции, ее квартиру на проспекте Маршала Жукова обокрали на 3,3 млн рублей. Заведено дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). 

Фото: Piter.TV 

