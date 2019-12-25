В Красном Селе парикмахер совратил 12-летнюю девочку

В полицию обратилась мама девочки.

В Красном Селе мать сообщила о совращении своей малолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 декабря в 21:33 обратилась женщина. Она заявила, что около 2-3 дней со дня знакомства (точную дату не помнят), в дневное время молодой человек по имени "Али", находясь в квартире дома 61 корпус 1 по проспекту Ленина, совершил развратные действия сексуального характера с ее 12-летней дочерью, находившейся в гостях. Девочка познакомилась с молодым человеком в парикмахерской.

У дома 10 по улице Бронетанковой г. Красное Село, по подозрению в совершенном преступлении задержан 24-летний гражданин Узбекистана, парикмахер салона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Другой петербуржец на протяжении 9 месяцев занимался сексом с 15-летней школьницей в Красном Селе.

Фото: pixabay