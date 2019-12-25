Петербуржец на протяжении 9 месяцев занимался сексом с 15-летней школьницей

В полицию обратилась мама девочки.

В Петербурге мужчина неоднократно вступал в половые отношения с лицом, не достигшим 16 лет. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 декабря обратилась женщина, проживающая в Красном Селе. Она рассказала, что неустановленное лицо совершило в отношении ее 15-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

В этот же день в поселке Шушары по подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый 31-летний мужчина. Он изобличен в том, что в период с 1 апреля по 16 декабря, в автомобиле Hyundai Atos, на 3 этаже дома в Красном Селе и в других неустановленных местах совершал развратные действия сексуального характера, неоднократно вступал в половые сношения с 15-летней, без применения физического насилия. Он осознавал, что девочка не достигла 16-летнего возраста.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербурженка сообщила о совращении малолетнего сына в 2017 году.

Фото: Piter.tv