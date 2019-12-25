Петербурженка сообщила о совращении малолетнего сына в 2017 году

На данный момент ребенку 9 лет.

В полицию обратилась мама школьника, которая заявила о его совращении в 2017 году. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 14 декабря в 19:52 обратилась 37-летняя женщина. Она заявила, что в 2017 году в в неизвестный период времени, в неустановленной квартире д. 26 по ул. Мытнинской, малознакомый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2011 года рождения.

Полицейские установили личность женщины, которая, предположительно, является дочерью злоумышленника.

Ранее в Петербурге задержали педофила за секс с мальчиком на заднем сидении автомобиля.

Фото: Piter.tv