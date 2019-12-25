Петербурженка сообщила о совращении малолетнего сына в 2017 году

В полицию обратилась мама школьника, которая заявила о его совращении в 2017 году. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 14 декабря в 19:52 обратилась 37-летняя женщина. Она заявила, что в 2017 году в в неизвестный период времени, в неустановленной квартире д. 26 по ул. Мытнинской, малознакомый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2011 года рождения.
Полицейские установили личность женщины, которая, предположительно, является дочерью злоумышленника.
Ранее в Петербурге задержали педофила за секс с мальчиком на заднем сидении автомобиля.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.