В Петербурге задержали педофила за секс с мальчиком на заднем сидении автомобиля

В Петербурге за секс с 13-летним мальчиком в автомобиле задержали ранее судимого педофила. Источник в правоохранительных органах сообщил Piter.TV детали происшествия.
В полицию 1 декабря обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный в социальной сети "ВКонтакте" домогается и склоняет к близости ее 13-летнего сына.
В четверг, 10 декабря, полицейским удалось поймать педофила. По предварительной информации, 38-летний мужчина 15 ноября в период с 13:00 до 16:00 и 29 ноября в период с 13:40 до 16:05 совершал половые сношения с 13-летним П. на заднем сиденье своего автомобиля.
Педофил уже судим по аналогичным статьям, он провел в колонии строго режима 10 лет. Возбуждено новое уголовное дело, расследование продолжается.
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Фото: Piter.tv
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