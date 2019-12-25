В Петербурге дедушка три года совращал несовершеннолетнюю внучку

В полицию обратилась мама девочки.

Петербурженка заявила на своего свекра в полицию, так как по ее словам, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию 10 декабря. она рассказала, что в период с 2017 по 2019 год ее 81-летний свекор совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери Ф. 2003 года рождения.

В октябре петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово.

Фото: Piter.TV