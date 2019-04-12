Петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово

Накануне в полицию обратился отец несовершеннолетней девочки, который сообщил, что некий молодой человек вступил с ней в половой контакт. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина рассказал, что 29 июня около 16:00 в заброшенной конюшне в поселке.
Парголово 19-летний молодой человек вступил в половое сношение с его 15-летней дочерью. Накануне подозреваемый молодой человек пришел с явкой с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Астрахани учительница получила условный срок за совращение 15-летнего ученика.
Фото: Piter.TV
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