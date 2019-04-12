Петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово

Молодой человек позже сам пришел с повинной.

Накануне в полицию обратился отец несовершеннолетней девочки, который сообщил, что некий молодой человек вступил с ней в половой контакт. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что 29 июня около 16:00 в заброшенной конюшне в поселке.

Парголово 19-летний молодой человек вступил в половое сношение с его 15-летней дочерью. Накануне подозреваемый молодой человек пришел с явкой с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Астрахани учительница получила условный срок за совращение 15-летнего ученика.

Фото: Piter.TV