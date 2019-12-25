В Астрахани учительница получила условный срок за совращение 15-летнего ученика

Суд дал учительнице 2,5 года условно и запретил заниматься преподавательской деятельностью 5 лет.

В Астрахани завершился суд в отношении учительницы, которая совратила своего ученика.

ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР по Астраханской области сообщает, что Кировский районный суд города Астрахани признал 35-летнюю учительницу виновной по статье "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия". Ей назначено судом наказание 2,5 года лишения свободы условно, а также лишение права заниматься преподавательской деятельностью на 5 лет.

Напомним, данный эпизод стал достоянием общественности в феврале нынешнего года. Учительницу целующуюся с 15-летним учеником сняли в школе на видео. Данное видео разлетелось среди учеников образовательного учреждения и попалось на глаза одной из матерей, которая предала дело огласке. По материалам в СМИ следственные органы возбудили доследственную проверку с последующим возбуждением уголовного дела.

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