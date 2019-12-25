В Екатеринбурге 3 мужчин обвиняют в сексуальном надругательстве над двумя мальчиками

Мужчины иногда насиловали детей в присутствии их матери.

В Екатеринбурге арестовали трех мужчин за насилие над детьми.

Региональные следственные органы СКР по Свердловской области сообщают, что 3 жителям Екатеринбурга предъявлено обвинение по статье "совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетнего". По версии следствия, эти мужчины в 2019 году неоднократно приходили в квартиру к знакомым, где проживали мальчики 2009 и 2011 годов рождения и совершали над ними сексуальное насилие. Уточняется, что происходило это как в присутствии матери детей, так и в ее отсутствие.

Мать детей скончалась в апреле 2020. Отец мальчиков с семьей не проживал.

В настоящее время в отношении всех трёх обвиняемых судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу следователем СКР продолжается установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. СКР по Свердловской области

В ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов профилактики. Дети сейчас находятся в социальном учреждении, где им оказывается необходимая психологическая поддержка.

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Фото: Piter.TV