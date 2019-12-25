В Приморье погибла семья из Уссурийска, улетев на машине в реку

Мужчина, женщина и полуторагодовалая девочка погибли. ВЫжила только 11-летняя дочь женщины.

В Приморье машина с членами семьи улетела в реку.

ГУ МВД по Приморскому краю сообщает, что 24 мая в регионе машина с членами семьи улетела с трассы в реку и затонула. ДТП произошло на 181 км трассы Осиновка - Рудная Пристань. Автомобиль потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку Уссури. Кто был за рулем, на данный момент не известно.

При опрокидывании из машины выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила в полицию об аварии. В салоне автомобиля на момент ДТП было еще 3 человека. Мать девочки, ее отчим и полуторагодовалая сестренка. Семья возвращалась в Уссурийск из гостей от родственников. Девочку с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу. Причины ДТП выясняются.

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Фото: ГУ МВД по Приморскому краю