В Приморье произошел пожар в больнице

В городской больнице №1 города Партизанска загорелась крыша. Больные эвакуированы.

В Приморье произошел пожар в городской больнице Партизанска.

ТАСС со ссылкой на региональное МЧС сообщает, что в 1 Городской больнице Партизанска сегодня, 25 мая, загорелась крыша одного из корпусов. По прибытию пожарных наблюдалось открытое горение на площади 100 квадратных метров. Площадь пожара вскоре увеличилась до 300 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 56 пациентов, в том числе пациент в тяжелом состоянии, и 18 медиков. О пострадавших не сообщается.

К 9:40 (местное время) пожар удалось локализовать. Причины пожара выясняются.

Видео: Instagram/dps_nhk