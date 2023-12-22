19-летний мигрант соблазнил 15-летнюю петербурженку

Всё происходящее он снял на телефон и выложил в интернет.

Полиция Невского района задержала 19-летнего мигранта, соблазнившего 15-летнюю петербурженку. Возбуждено три уголовных дела, стало известно Piter.tv.

Как предварительно выяснили правоохранители, 19-летний мигрант совершил половое сношение с 15-летней жительницей Петербурга. Более того, он снимал всё происходящее на телефон и позже выложил в интернет.

Возбуждены уголовные дела по статьям 135, 134 и части 1 статьи 242.2 УК РФ – развратные действия, половое сношение с несовершеннолетним лицом, распространение порнографических материалов.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Ранее на Piter.tv: Мигрант домогался до студентки из Китая в Петербурге.

Фото: Piter.tv