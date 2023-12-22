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Мигрант домогался до студентки из Китая в Петербурге
Сегодня, 8:55
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Мигрант домогался до студентки из Китая в Петербурге

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Мужчина был задержан.

Мигрант домогался до иностранной студентки в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 15 мая в полицию обратилась 19-летняя китайская студентка, которая учится в одном из технических вузов Петербурга. Девушка рассказала, что 14 мая вечером у дома 11 по улице Верности неизвестный мужчина совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ.

У дома 17 по улице Комсомола 16 мая по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний гражданин Узбекистана, работающий каменщиком в строительной компании.

Ещё одного приезжего заподозрили в педофилии в Гатчинском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, студентка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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