Мигрант домогался до студентки из Китая в Петербурге

Мужчина был задержан.

Мигрант домогался до иностранной студентки в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 15 мая в полицию обратилась 19-летняя китайская студентка, которая учится в одном из технических вузов Петербурга. Девушка рассказала, что 14 мая вечером у дома 11 по улице Верности неизвестный мужчина совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ.

У дома 17 по улице Комсомола 16 мая по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний гражданин Узбекистана, работающий каменщиком в строительной компании.

Ещё одного приезжего заподозрили в педофилии в Гатчинском районе.

Фото: Piter.tv