Приезжего заподозрили в педофилии в Гатчинском районе

Он отправлял фотографии своих обнажённых гениталий. И вынудил девочку прислать свои обнажённые фото.

Разнорабочего из Средней Азии заподозрили в педофилии в Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, ещё в апреле неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении 11-летне девочки. Он прислал школьнице фотографию своих обнажённых гениталий, а также склонил её к отправке своих фотографий в обнаженном виде. Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12 лет).

Правоохранители по подозрению в совершении данного преступления 2 мая в Гатчинском районе задержали 20-летнего мигранта. Молодой человек уже дал признательные показания. В его телефоне была обнаружена переписка с ребёнком и фотографии девочки в обнажённом виде.

Ранее в Петербурге был задержан мужчина, который силой удерживал в доме знакомую и насиловал её.

Фото: Piter.tv