В Петербурге задержан мужчина, который силой удерживал в доме знакомую и насиловал её

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и совершении противоправных действий в отношении женщины. Подробности сообщили в региональном МВД.

В полицию вечером 21 апреля поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним в приемный покой обратилась 49-летняя жительница поселка Стрельна. У неё зафиксированы множественные гематомы и травмы, в том числе закрытая травма грудной клетки, ушиб затылочной области, ушиб мягких тканей подвздошной области.

Полицейским пострадавшая сообщила, что в период с 21:30 19 апреля до 18:30 20 апреля знакомый удерживал её в частном доме на Средней улице территории Знаменка и совершил в отношении неё противоправные действия.

По подозрению в совершении данного преступления 25 апреля полицейские задержали 59-летнего жителя Петергофа.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее петербуржец под психотропами совершал непотребства на детской площадке на Дыбенко.

Фото: Piter.tv