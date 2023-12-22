Петербуржец под психотропами совершал непотребства на детской площадке на Дыбенко

В больнице у мужчины констатировали острое отравление неизвестным веществом психотропного действия. У задержанного также было сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Мужчина под наркотиками занимался непотребствами на детской площадке в Невском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 10 апреля в полицию поступило сообщение о том, что во дворе на улице Дыбенко мужчина в неадекватном состоянии пытается совершить насильственные действия. С места происшествия его увезли в больницу, так как у него были признаки опьянения.

В больнице у мужчины констатировали острое отравление неизвестным веществом психотропного действия. У задержанного также было сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Ещё позднее в полицию обратился 38-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что на детской площадке у дома 33/1 по Дальневосточному проспекту неизвестный совершал насильственные действия сексуального характера в присутствии его 6-летней дочери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О детях, обнаруженных в подвале дома по Московскому шоссе, доложат Бастрыкину.

Фото: Piter.tv