Кандидатку на работу нашли мёртвой после секса в центре Петербурга

Страсти в гостиничном номере закончились трагедией.

В Петербурге следственные органы выясняют обстоятельства гибели 28-летней женщины, тело которой обнаружили в гостиничном номере на Невском проспекте. По данным следствия, девушка пришла на встречу с администратором отеля, рассчитывая получить работу горничной, пишет Фонтанка.

В материалах дела указано, что 29 ноября обвиняемый, 31-летний Шамиль Магомедов, познакомился с девушкой через общего знакомого. Согласно его показаниям, он предложил ей работу, после чего они вместе прибыли в гостиницу. В номере они употребляли алкоголь и наркотические вещества, которые, по словам мужчины, он предоставил.

В ходе интимной близости девушка потеряла сознание. Магомедов заявил, что заметил ухудшение её состояния, однако уснул. Утром он обнаружил её без признаков жизни и вызвал экстренные службы после того, как попытался скрыть следы употребления запрещённых веществ.

Следственные органы отмечают, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности. В Смольнинском районном суде ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 февраля. Мужчина настаивает, что смерть женщины наступила по неосторожности.

Фото: Piter.TV