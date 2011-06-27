Петербурженку отправили на 12 лет в колонию за участие в сети закладчиков

Суд Петербурга установил роль супругов в создании и распространении закладок.

Приморский суд Санкт-Петербурга сообщил о вынесении приговора Анастасии Харитоновой, признанной участницей схемы по распространению наркотиков. Следствие установило, что женщина и её супруг находились в сговоре с неизвестным организатором, который создал интернет-магазин, принимал заказы и обеспечивал связь с поставщиками.

По данным суда, Харитонова и её муж получали крупные партии запрещенных веществ, занимались фасовкой и делали закладки в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. Роль организатора установить не удалось, он находится в розыске.

Производство по делу супруга было выделено отдельно, так как мужчина заключил контракт с ВС РФ. В пресс-службе уточнили, что Харитоновой было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров срок увеличен до 12 лет в исправительной колонии общего режима.

