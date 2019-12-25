В Ленобласти 60-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии в отношении 11-летней внучки

Подозреваемый был оперативно задержан у себя дома в Тосно.

В Тосненском районе Ленобласти женщина обвинила своего 60-летнего отца в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней внучки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 38-летней женщины, в ночь с 26 на 27 июня её отец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 11-летней дочери.

Подозреваемый был оперативно задержан у себя дома в Тосно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Несовершеннолетний петербуржец подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстника.

Фото: Piter.tv