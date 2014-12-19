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Несовершеннолетний петербуржец подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстника
Сегодня, 8:45
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Несовершеннолетний петербуржец подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстника

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 27 июня, в полицию поступило заявление от петербурженки 1982 года рождения. Женщина сообщила, что в августе прошлого года в лесопососе на улице Передовиков несовершеннолетний 2009 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына 2010 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Материал направлен в СО по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по городу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 Ранее мы сообщили о том, что 15-летнюю петербурженку изнасиловал знакомый подруги в Московском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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