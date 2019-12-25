15-летнюю петербурженку изнасиловал знакомый подруги в Московском районе

Подростки распивали спиртные напитки, находясь в квартире подозреваемого.

В понедельник, 26 июня, в экстренные службы от сотрудника психолого-педагогического центра поступило сообщение, что в организацию обратилась 15-летняя петербурженка с заявлением об изнасиловании. Об эом стало известно Piter.TV.

По словам девушки, 23 июня примерно в 4 утра она со своими подругами "Лизой" и "Соней" приехала на такси в гости к общему знакомому, проживающему в квартире дома по Краснопутиловской улице. Там подростки распивали слабые спиртные напитки, которые привезли с собой.

Через некоторое время две подруги ушли спать в одну из комнат, а заявительница осталась ночевать в комнате хозяина квартиры, который воспользовался этим и изнасиловал её, пока она спала. Затем девушка проснулась и вместе с подругами ушла из квартиры.

Жертва изнасилования проживает неполной, благополучной семье, на учете в ОДН не состоит. Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер из Приозерска неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки.

Фото: Piter.TV