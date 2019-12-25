Пенсионер из Приозерска неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

В среду, 21 июня, был зарегистрирован материал проверки по заявлению мужчины 1984 года рождения о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери 2008 года рождения со стороны её дедушки. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 57-летний пенсионер, проживающий в Приозерском районе, в период с 1 июня по 1 сентября 2021 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга мужчина приставал к дочери своей сожительницы, а позже изнасиловал её.

Фото: Piter.TV