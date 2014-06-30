На юге Петербурга мужчина приставал к дочери своей сожительницы, а позже изнасиловал её

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 22 июня, в полицию обратилась женщина 1985 года рождения с заявлением о том, что не позднее 31 декабря 2019 года в квартире по улице Маршала Казакова в Красносельском районе, её 32-летний сожитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2009 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Также женщина заявила, что не позднее 27 апреля 2022 года подозреваемый изнасиловал её дочь в Красном Селе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан опергруппой.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину задержали за приставание к несовершеннолетним на детской площадке в Ленобласти.

Фото: Piter.TV