Мужчину задержали за приставание к несовершеннолетним на детской площадке в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник 20 июня, в полицию поступило сообщение от мужчины 1987 года рождения, который заявил, что 19 июня в посёлке Виллози Ломоносовского района Ленобласти неизвестный совершал на детской площадке действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних 2014 года рождения, и 2015 годов рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день на улице 10-й Пятилетки в посёлке Аннино по подозрению в совершении указанного преступления задержан 36-летний неработающий гражданин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что массажиста из Петербурга заподозрили в домогательствах до девочки-подростка во время сеанса.

Фото: Piter.TV