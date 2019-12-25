Массажиста из Петербурга заподозрили в домогательствах до девочки-подростка во время сеанса

В среду, 21 июня, в полицию поступило сообщение от петебурженки 1986 года рождения, о том, что до её дочери домогался массажист. Об этом стало известно Piter.TV.
По словам заявительницы, 61-летний мужчина во время сеанса массажа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2007 года рождения.
Сообщение передано в СО по Калининскому району ГСУ СК РФ.
Ранее мы сообщили о том, что на набережной Обводного канала изнасиловали сотрудницу крематория.
Фото: Piter.TV
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