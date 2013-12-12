На набережной Обводного канала изнасиловали сотрудницу крематория

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня, 12 июня, стало известно о насильственных действиях сексуального характера в отношении 23-летней работницы крематория. Об этом сообщили на портале канала 78.ru.

Девушка, приехавшая в Петербург из Уфы, обратилась в полицию и сообщила о том, что в ночь на 11 июня в период с 01:00 до 07:30 у дома №253 на набережной Обводного канала неизвестный мужчина против ее воли совершил действия сексуального характера.

Выясняются детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней в лесу Кронштадта.

Фото: Piter.TV