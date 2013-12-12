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На набережной Обводного канала изнасиловали сотрудницу крематория
Сегодня, 13:48
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На набережной Обводного канала изнасиловали сотрудницу крематория

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня, 12 июня, стало известно о насильственных действиях сексуального характера в отношении 23-летней работницы крематория. Об этом сообщили на портале канала 78.ru. 

Девушка, приехавшая в Петербург из Уфы, обратилась в полицию и сообщила о том, что в ночь на 11 июня в период с 01:00 до 07:30 у дома №253 на набережной Обводного канала неизвестный мужчина против ее воли совершил действия сексуального характера.

Выясняются детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщали о том, что задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней в лесу Кронштадта. 

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, несчастный случай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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