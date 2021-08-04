Задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней в лесу в Кронштадте

Следователем возбуждены два уголовных дела

В Кронштадте задержали подозреваемого, который в лесополосе изнасиловал 14-летнюю девушку и украл у неё смартфон. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, вечером 4 июня в полицию обратилась 14-летняя пострадавшая. Она сообщила, что в лесополосе у дома 13 по Кронштадтскому шоссе её изнасиловал малознакомый по имени "Марат", после чего он похитил мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

Утром 5 июня по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний молодой человек по имени Даниил. Следователем возбуждены два уголовных дела: по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.

Также в Ленобласти 16-летняя обвинила мужа сестры в попытке изнасилования.

Фото: Piter.tv