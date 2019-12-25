В Кронштадте 14-летняя школьница обвинила малознакомого в изнасиловании в лесу

Он также украл у неё телефон.

В Кронштадте несовершеннолетняя обвинила малознакомого по имени "Марат" в изнасиловании в лесу. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 4 июня в полицию обратилась 14-летняя девочка. Она сообщила, что в лесополосе у дома 13 по Кронштадтскому шоссе её изнасиловал малознакомый по имени "Марат", после чего он похитил мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Заявление не поступало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионерка из Колпино пожаловалась, что ее внучку-семиклассницу изнасиловал мигрант.

Фото: Piter.tv