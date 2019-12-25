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Пенсионерка из Колпино пожаловалась, что ее внучку-семиклассницу изнасиловал мигрант
Сегодня, 9:49
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Пенсионерка из Колпино пожаловалась, что ее внучку-семиклассницу изнасиловал мигрант

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Инцидент произошел год назад в квартире на улице Танкистов.

В Колпино пожилая женщина написала заявление в полицию на 20-летнего мигранта. По словам пожилой женщины, молодой человек изнасиловал ее 14-летнюю  внучку.

Как стало известно Piter.tv, инцидент произошел год назад в квартире на улице Танкистов, где проживает подозреваемый. Правоохранители выясняют, как девочка оказалась в гостях у иностранца.

Стражи порядка задержали мужчину. На него завели уголовное дело.

Известно, что мигрант приехал в Россию на заработки. Он является  уроженцем Таджикистана

Ранее на Piter.tv: в ДТП на Софийской пострадали 16 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, колпино, улица танкистов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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