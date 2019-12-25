В ДТП на Софийской пострадали 16 человек

Дорогу не поделили 12 автомобилей.

Во Фрунзенском районе сегодня, 3 июня, произошло ДТП. На Софийской улице в аварии пострадали 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дорогу не поделили 12 автомобилей. Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера в 08:43.

К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в сквере на Ленинском проспекте инженер изнасиловал девятиклассницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Ярослава Гирсова)