В сквере на Ленинском проспекте инженер изнасиловал девятиклассницу

Мужчина приставал к подруге школьницы.

В Красносельском районе извращенец изнасиловал ученицу девятого класса. Инцидент произошел в сквере на Ленинском проспекте.

По информации Piter.tv, в полицию обратились родители 15-летней пострадавшей. Они написали заявление на злоумышленника, который обидел их дочь. Кроме того, злоумышленник приставал к подруге девочки. Ее мама тоже обратилась к правоохранителям.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний инженер-механик, который приехал в Петербург из Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что после допроса мужчину отпустили. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Софийской улице утром столкнулись 12 автомобилей.

Фото: Piter.tv