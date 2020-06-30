На Софийской улице утром столкнулись 12 автомобилей

В результате аварии пострадали семь человек.

Сегодня утром, 3 июня, во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП. На Софийской улице у дома № 52 столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о случившемся поступила на пульт диспетчера в 08:43. На место аварии прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

В результате столкновения пострадали минимум семь человек. Подробности уточняются.

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