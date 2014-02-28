В Петербурге 11-летняя школьница пожаловалась, что сломала руку в вагоне метро

осле оказания помощи пострадавшую отправили домой.

Несовершеннолетняя петербурженка могла получить перелом руки во время поездки в вагоне метро возле станции "Технологический институт", рассказали "Невские Новости".

11-летняя девочка обратилась к врачам 1 июня в 21:48, они диагностировали у нее закрытый перелом левой локтевой кости без смещения отломков. Школьница рассказала, что ударилась кистью из-за резкого толчка. После оказания помощи пострадавшую отправили домой.

В метрополитене при этом заявили, что на станции в это время не было зафиксировано подобных случаев.

В прошлом месяце другая юная петербурженка заявила, что к ней приставал мужчина на станции "Площадь Александра Невского".

Фото: Piter.tv