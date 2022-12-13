Юная петербурженка заявила, что к ней приставал мужчина на станции "Площадь Александра Невского"

На преступника составлена ориентировка.

Во вторник, 16 мая, в полицию поступило сообщение от девочки-подростка 2006 года рождения о том, что утром неизвестный совершил в отношении неё развратные действия в поезде на станции метро "Площадь Александра Невского". Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по приметам, подозреваемому около 25-30 лет, рост 165-170 см, одет в чёрную джинсовую куртку с коричневым воротником, тёмные штаны, имеет сумку через плечо.

На преступника составлена ориентировка.

Ранее мы сообщили о том, что на Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии.

Фото: Piter.TV