На Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии

В Выборгском районе Петербурга извращенец пристал к 11-летней девочке. Инцидент произошел в четверг, 4 мая, на Гданьской улице.
По информации Piter.tv, неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ученицы гимназии. В полицию обратился отец пострадавшей.
По словам ребенка, злоумышленнику на вид около 35 лет, имеет европейский тип лица. Других примет школьница не запомнила.
Наличие камер видеонаблюдения устанавливается. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина во время задержания по-тихому выбросил из своей машины наркотики.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все