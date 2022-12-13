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На Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии
Сегодня, 10:44
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На Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии

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Наличие камер видеонаблюдения устанавливается.

В Выборгском районе Петербурга извращенец пристал к 11-летней девочке. Инцидент произошел в четверг, 4 мая, на Гданьской улице.

По информации Piter.tv, неизвестный мужчина совершил  развратные действия в отношении ученицы гимназии. В полицию обратился отец пострадавшей. 

По словам ребенка, злоумышленнику на вид около 35 лет, имеет европейский тип лица. Других примет школьница не запомнила. 

Наличие камер видеонаблюдения устанавливается. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина во время задержания по-тихому выбросил из своей машины наркотики.

Фото: Pxhere

Теги: гданьская улица, изнасилование, надругался над девочкой, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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