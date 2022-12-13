На Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии

Наличие камер видеонаблюдения устанавливается.

В Выборгском районе Петербурга извращенец пристал к 11-летней девочке. Инцидент произошел в четверг, 4 мая, на Гданьской улице.

По информации Piter.tv, неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ученицы гимназии. В полицию обратился отец пострадавшей.

По словам ребенка, злоумышленнику на вид около 35 лет, имеет европейский тип лица. Других примет школьница не запомнила.

Наличие камер видеонаблюдения устанавливается. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина во время задержания по-тихому выбросил из своей машины наркотики.

Фото: Pxhere