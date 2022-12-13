В Петербурге мужчина во время задержания по-тихому выбросил из своей машины наркотики

В пакете оказалось полкило мефедрона.

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали двух мужчин, в автомобиле которых были наркотики. Инцидент произошел на Дачном проспекте у дома № 34.

По информации Piter.tv, правоохранители остановили автомобиль Chevrolet Camaro, чтобы проверить у водителя документы. В этот момент пассажир, который находился в машине, по-тихому выбросил из салон пакетик с былым порошком. Однако оперативники заметили действие мужчины и отправили вещество на экспертизу.

Выяснилось, что с собой у двух приятелей было полкило мефедрона. Злоумышленников задержали, на 31-летних злоумышленников завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv