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В Петербурге мужчина во время задержания по-тихому выбросил из своей машины наркотики
Сегодня, 10:38
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В Петербурге мужчина во время задержания по-тихому выбросил из своей машины наркотики

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В пакете оказалось полкило мефедрона.

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали двух мужчин, в автомобиле которых были наркотики. Инцидент произошел на Дачном проспекте у дома № 34.

По информации Piter.tv, правоохранители остановили автомобиль Chevrolet Camaro, чтобы проверить у водителя документы. В этот момент пассажир, который находился в машине, по-тихому выбросил из салон пакетик с былым порошком. Однако оперативники заметили действие мужчины и отправили вещество на экспертизу. 

Выяснилось, что с собой у двух приятелей было полкило мефедрона. Злоумышленников задержали, на 31-летних злоумышленников завели уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv: лжеминеры "атаковали" ТЦ "Охта Молл".

Фото: Piter.tv

Теги: chevrolet camaro, дачный проспект, задержание, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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