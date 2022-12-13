Лжеминеры "атаковали" ТЦ "Охта Молл"

Эвакуировать посетителей магазинов не стали по решению администрации.

Накануне, 5 мая, злоумышленники "заминировали" ТРЦ "Охта Молл" на Брантовской улице, 3. По информации Piter.tv, они отправили сообщение на почту торгового центра с угрозами.

На место случившегося прибыли полицейские. Они проверили здание. При осмотре объекта взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Эвакуировать посетителей магазинов не стали по решению администрации. Уже в 10:35 правоохранители завершили обследование объекта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разыскиваются отправители сообщения.

Ранее на Piter.tv: на Исполкомской улице ночью пожарные тушили трехкомнатную квартиру.

Фото: Piter.tv