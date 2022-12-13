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Лжеминеры "атаковали" ТЦ "Охта Молл"
Сегодня, 10:30
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Лжеминеры "атаковали" ТЦ "Охта Молл"

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Эвакуировать посетителей магазинов не стали по решению администрации.

Накануне, 5 мая, злоумышленники "заминировали" ТРЦ "Охта Молл" на Брантовской улице, 3. По информации Piter.tv, они отправили сообщение на почту торгового центра с угрозами.

На место случившегося прибыли полицейские. Они проверили здание.  При осмотре объекта взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Эвакуировать посетителей магазинов не стали по решению администрации. Уже в 10:35 правоохранители завершили обследование объекта. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разыскиваются отправители сообщения.

Ранее на Piter.tv: на Исполкомской улице ночью пожарные тушили трехкомнатную квартиру.

Фото: Piter.tv

 

Теги: заминировали трц, лжеминеры, охта молл, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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