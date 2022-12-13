Лжеминеры "атаковали" ТЦ "Охта Молл"

Накануне, 5 мая, злоумышленники "заминировали" ТРЦ "Охта Молл" на Брантовской улице, 3. По информации Piter.tv, они отправили сообщение на почту торгового центра с угрозами.
На место случившегося прибыли полицейские. Они проверили здание. При осмотре объекта взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.
Эвакуировать посетителей магазинов не стали по решению администрации. Уже в 10:35 правоохранители завершили обследование объекта.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разыскиваются отправители сообщения.
Ранее на Piter.tv: на Исполкомской улице ночью пожарные тушили трехкомнатную квартиру.
Фото: Piter.tv
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