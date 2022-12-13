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На Исполкомской улице ночью пожарные тушили трехкомнатную квартиру
Сегодня, 9:51
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На Исполкомской улице ночью пожарные тушили трехкомнатную квартиру

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В центре Петербурга ночью пожарные тушили квартиру. Возгорание произошло на Исполкомской улице в доме № 10, лит. Д. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:36 6 мая. Выяснилось, что в трёхкомнатной отдельной квартире загорелась комната. Огонь охватил один "квадрат".

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили дом за 15 минут. 

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.

Ранее на Piter.tv: на улице Ленина в Кронштадте горела кухня.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горела трешка, исполкомская улица, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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