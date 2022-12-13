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На улице Ленина в Кронштадте горела кухня
Сегодня, 9:32
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На улице Ленина в Кронштадте горела кухня

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Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

Сегодня, 6 мая, в  Кронштадте произошел пожар. На улице Ленина в доме № 57 пожарные тушили кухню в "двушке". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасателей проинформировали о происшествии в полночь. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

В двухкомнатной отдельной квартире,  на кухне площадью 7 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 00:36 пламя ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на КАД утром 10 спасателей тушили легковушку.

Фото: Pxhere

Теги: кронштадт, пожар, улица ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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