На КАД утром 10 спасателей тушили легковушку

Тушить иномарку приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 5 мая, на КАД в Московском районе загорелся автомобиль. Инцидент произошел на Внешнем кольце дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:13. Пламя охватил всю машину.

Тушить иномарку приехали 10 спасателей и две спецмашины. Пожар ликвидировали за 10 минут.

По предварительной информации, никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv