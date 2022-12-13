На КАД утром 10 спасателей тушили легковушку

Сегодня утром, 5 мая, на КАД в Московском районе загорелся автомобиль. Инцидент произошел на Внешнем кольце дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:13. Пламя охватил всю машину.
Тушить иномарку приехали 10 спасателей и две спецмашины. Пожар ликвидировали за 10 минут.
По предварительной информации, никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.
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Фото: Piter.tv
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