В Ленобласти обнаружили номера финской военной автоколонны времен ВОВ

Поисковики нашли номерные знаки у болота в Приозерском районе и планируют продолжить обследование зимой.

В Приозерском районе Ленинградской области нашли номерные знаки автомобилей финской военной колонны времен Великой Отечественной войны. Об обнаружении находки 12 ноября сообщили участники поискового отряда "Бугры".

Номера обнаружили возле дороги, проходящей между болотистыми участками. По версии поисковиков, техника оказалась у советских войск в 1944 году во время наступления на финские позиции на Карельском перешейке. Часть неисправных машин, предположительно, сбросили в болото неподалеку от дороги.

Пока участникам экспедиции удалось найти только автомобильные номера. Зимой поисковики намерены вернуться на место и обследовать болото, чтобы попытаться обнаружить оставшуюся технику.

Наступление Красной армии на Карельском перешейке началось 10 июня 1944 года. Спустя 10 дней советские войска освободили Выборг.

Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга.

Фото: Piter.tv