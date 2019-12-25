Теплоснабжающие организации Ленобласти получили паспорта готовности к зиме

Все теплоснабжающие организации готовы к зиме.

Ленинградская область подписала соглашение о сотрудничестве с провинцией Куангчи во Вьетнаме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы Ленобласти, подготовка документа продолжалась около года. За это время стороны согласовали условия взаимодействия и получили необходимые разрешения Министерства иностранных дел и правительства России. Вьетнамская сторона также прошла процедуру согласования.

Дрозденко отметил, что Куангчи во многом напоминает Ленинградскую область. У обоих регионов протяженная морская граница, развитый агропромышленный комплекс, а также крупные экономические и промышленные зоны.

Кроме того, вьетнамская провинция намерена стать одним из главных портовых центров страны. Губернатор выразил уверенность, что сходство регионов создаст основу для развития двустороннего сотрудничества.

Ранее жителям Петербурга объяснили, при какой погоде в домах включают отопление.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти