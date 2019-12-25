В Колпино разыскивают подростков за секс с малолетними

В полицию обратились родители двух девочек.

В Колпино разыскивают двух парней-подростков, которые вступили в половые отношения с девочками 12 и 13 лет. Подробности стали известны Piter.tv.

Родители 13-летней З. и 12-летней П. обратились с заявлением в полицию. Они утверждают, что в мае 2023 и 24 июня знакомые дочерей (16-летний М и 17-летний М.) на лестничной площадке и в квартире З. вступали в половое сношение с З. и П.

Подростки разыскиваются полицией. Семьи у девочек полные, на учете в ОДН не состоят.

Ранее ещё одного молодого петербуржца задержали за секс с 15-летней в подъезде.

Фото: Piter.TV