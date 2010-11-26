Молодого петербуржца задержали за секс с 15-летней в подъезде

Заявление в полицию подала мать школьницы.

Полиция задержала 19-летнего петербуржца, который занимался сексом с 15-летней школьницей в подъезде одного из домов по Комендантскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

К правоохранителям обратилась мать девочки: они рассказала, что молодой человек завёл её дочь в подъезд, где произошло половое сношение по обоюдному согласию.

Подозреваемого задержали недалеко от дома. Возбуждено уголовное дело по статье "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", и "развратные действия в отношении несовершеннолетней".

Ранее мы сообщили о том, что пожилой сторож детского сада из Всеволожска подозревается в создании порно-роликов с двумя детьми.

Фото: Piter.TV