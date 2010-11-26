Пожилой сторож детского сада из Всеволожска подозревается в создании порно-роликов с двумя детьми

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В пятницу, 22 июня, на территории одного из детских садов во Всеволожске по "горячим следам" был задержан 67-летний гражданин, работающий в учреждении сторожем. Мужчина подозревается в произведении детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, задержанный продолжительное время совершал противоправные действия в отношении двух детей 7-ми и 14-ти лет, производил фото и видеосъемку на флеш-карты.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер из Приозерска неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки.

Фото: Piter.TV