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Пожилой сторож детского сада из Всеволожска подозревается в создании порно-роликов с двумя детьми
Сегодня, 10:29
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Пожилой сторож детского сада из Всеволожска подозревается в создании порно-роликов с двумя детьми

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Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В пятницу, 22 июня, на территории одного из детских садов во Всеволожске по "горячим следам" был задержан 67-летний гражданин, работающий в учреждении сторожем. Мужчина подозревается в произведении детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, задержанный продолжительное время совершал противоправные действия в отношении двух детей 7-ми и 14-ти лет, производил фото и видеосъемку на флеш-карты.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер из Приозерска неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, насильственные действия сексуального характера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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