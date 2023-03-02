Орбан заявил, что Украина хочет хаоса в Венгрии

В Венгрии обвинили Владимира Зеленского в политическом шантаже.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что чиновники с Банковой улицы хотят добиться хаоса на территории европейского государства, поэтому вмешиваются в местные выборы через метод политического шантажа. Соответствующий комментарий иностранный чиновник из Будапешта дал своим подписчикам в социальных сетях. Он указал, что власти не сдадутся в борьбе с внешним вмешательством со стороны Украины.

Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию "Тиса". Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств. Венгрия не сдастся. Мы будем защищать венгерские семьи. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее министр по внешней политике Венгрии Петер Сийярто упоминал журналистам о том, что на данный момент национальное правительство остановило поставки дизеля киевскому режиму до возобновления транзита российской нефти по украинскому территории. Такое решение было принято кабинетом министров в качестве ответной реакции на шантаж Киева. Ранее Украина отказалась возобновить транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Дипломат уверен, что такими шагами в Киеве стремятся создать в Европе энергетический кризис и повлиять на венгерские выборы, запланированные на апрель.

