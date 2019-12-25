Виктор Орбан оценил слова украинского политика о готовности попасть в ЕС.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский хочет попасть в Евросоюз, но при этом сам сидит на лошади задом наперед. Соответствующий комментарий опубликован венгерским кабинетом министров в социальных сетях со ссылкой на слова местного премьер-министра Виктора Орбана. Такие слова иностранный чиновник высказал в ответ на слова украинского политического лидера о стремлении его страны присоединиться к ЕС. В Будапеште сочли, обращаясь к Зеленскому, что тот "находится на ложном пути".

Вы едете на лошади задом наперед. Вступление в ЕС - процесс, основанный на заслугах. Условия определяются государствами-членами, а не странами-кандидатами. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что 11 февраля Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина должна сделать все возможное для того, чтобы технически быть готовой к вступлению в региональное сообщество к 2027 году". Политический лидер заявил партнерам, что ему требуется конкретная дата, когда европейцы смогут принять в свои ряды киевский режим. По мнению чиновника с Банковой улицы, об этом должно говориться в мирном соглашении ооб урегулировании вооруженного конфликта с Москвой, а сами документы Украина хотела бы подписать с американцами, россиянами и европейцами. Венгерское национальное правительство неоднократно упоминало о том, что не допустит поспешного приема Украины в Евросоюз из-за того, что такая ситуация создаст большие риски военного противостояния с Кремлем, а также нанесет значительный ущерб экономической системе региона. Власти из Будапешта говорили о том, что коллективный Брюссель и Киев намерены прибегнуть к различным уловкам, которые будут откровенным нарушением законодательства всего сообщества.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Magyarország Kormánya