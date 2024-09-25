В Венгрии рассказали о том, что деньги граждан страны не будут переданы Украине.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в шутливой форме согласился "подбросить" Украину в Европейский союз. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для местной газеты Magyar Nemzet. В рамках своего выступления на предвыборном митинге перед избирателями, чиновник пошутил о желании властей из киевского режима стать членом регионального сообщества. Одна из сторонниц Виктора Орбана задала вопрос о том, что Будапешт сделает с украинскими партнерами, которые рвутся в Европу. Действующие власти заверили аудиторию в том, что национальное правительство сделает все необходимое для того, чтобы денежные средства венгров оставались в стране или использовались на благо граждан, а не перенаправлялись на Украину.

Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель? Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их план и сохранить деньги, за которые работали венгры Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан осудил план Брюсселя частично принять Украину в ЕС.

Фото: YouTube / Orbán Viktor