В Венгрии считают, что Брюссель готовится объявить войну Будапешту.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план Европейского союза о частичном принятии Украины в региональное сообщество в 2027 году в обход венгерского вето объявлением войны Будапешту. Соответствующее заявление иностранный политик сделал через собственный аккаунт в социальных сетях. Таким образом он прокомментировал публикацию западной газеты The Politico. Ее авторы ранее уведомили читателей о том, что коллективный Брюссель готовит план из пяти пунктов по предоставлению киевскому режиму частичного членства в блоке уже через год. Такая стратегия предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Виктор Орбан может проиграть выборы, запланированные на апрель.

Этот новый план является открытым объявлением войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости свергнуть венгерское правительство любыми необходимыми средствами. Они хотят, чтобы к власти пришла партия "Тиса", потому что тогда не будет вето, сопротивления и возможности оставаться в стороне от конфликта. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Эксперт из Венгрии добавил, что возможность избежать этой плачевной ситуации сохранится при условии, если на выборах победит действующая в стране правящая партия "Фидес".

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Orbán Viktor