В Будапеште сообщили, что ЕС хочет увеличить расходы венгерских граждан на ЖКХ в три раза.

Нацинальное правительство Венгрии не намерено выполнять запрет Европейского союза на поставки российского природного и сжиженного газа, поэтому сейчас власти рассматривают различные пути обхода. Соответствующее мнение высказал премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик уточнил, что в противном случае закупать энергетические ресурсы в других странах Будапешту придется по гораздо более высоким ценам. Эта ситуация приведет к тому, что семейные расходы для граждан по услугам Жилищ-коммунального хозяйства увеличатся в три раза.

ЕС не может вводить такой запрет, поскольку все члены сообщества имеют право проводить собственную энергетическую политику... Тот, кто утверждает, что в Венгрии можно сохранить нынешнюю систему снижения коммунальных платежей без российского газа, говорит неправду. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что 26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию регионального сообщества с 1 января 2027 года, а трубопроводного природного газа - с 30 сентября 2027 года. За нарушение такого запрета руководством коллективного Брюсселя редусмотрены крупные штрафы. Аналогичные планы разрабатываются в отношении российских нефти и ядерного топлива, необходимого для работы атомных электростанций (АЭС).

Фото: YouTube / Orbán Viktor